استعدادات أمنية واسعة تحسباً لتظاهرات الإخوان

شهدت مداخل ومخارج العاصمة المصرية القاهرة ومحافظة الجيزة تكثيفاً أمنياً لقوات الجيش والشرطة، ونفذت القوات خطة انتشار واسعة النطاق في الشوارع والميادين والمحاور الرئيسية، قبل ساعات من بدء المظاهرات، التي دعت إليها جماعة الإخوان، اليوم الجمعة.

ووفق "اليوم السابع"، كثفت قوات الشرطة والجيش من تواجدها في مختلف الميادين، ففي ميدان التحرير انتشر عدد من مدرعات الجيش على مداخل ومخارج الميدان، كما قامت القوات بتأمين ميادين النهضة والجيزة ورابعة العدوية وميدان رمسيس، وذلك تحسباً لأي أحداث عنف أو أعمال تخريبية قد تحدث اليوم عقب خروج مسيرات الجماعة.

وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، دعا إلى مسيرات حاشدة في أنحاء الجمهورية، في إطار ما أطلقوا عليه "الفرصة الأخيرة" لاستعادة الثورة.