الجارالله: السيسي وافق على نشر جزء من حواري معه

قال أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية، إنه لا توجد مشكلة بإعلان المشير عبدالفتاح السيسي ترشحه في جريدة كويتية أو مصرية، فجميعنا هدفنا المصلحة المصرية والعربية في شخص المشير السيسي.

وأضاف الجارالله، خلال استضافته في برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الخميس، أنه ذهب للمشير السيسي يحمل سؤالاً خليجياً: متى تعلن ترشحك؟ مشيراً إلى أن المشير وافق على نشر جزء مما دار بيني وبينه.

وقال إن مساحة الاجتهادات الصحافية حق لأي إعلامي، موضحاً أن هناك ثقة متبادلة بينه وبين المؤسسة العسكرية في مصر من الناحية الصحافية.

وذكر الجارالله أن الدول الفقيرة لا يمكن أن تتقدم من دون زعامات، وهو ما يتوفر في المشير السيسي، لنقل مصر إلى طريق التقدم، معتبراً المشير السيسي من أحد الزعامات العربية الكبيرة.

وأوضح أن "اجتهادنا الصحافي لن يعيق السيسي من الترشح للرئاسة لتحقيق الآمال المصرية والعربية، مشيراً إلى أنه معلوم للجميع أن السيسي هو القادم إلى سدة الحكم في مصر بعد 30 يونيو".

الحوار الصحافي كان محل اهتمام العالم العربي

وقال رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية إن مصر الآن لا تحتاج إلى رئيس، ولكن تحتاج إلى زعيم قوي مثل المشير عبدالفتاح السيسي، مشيراً إلى أن السيسي يحب شعبه، ويريد تحقيق كل أحلام ومطالب المصريين، مؤكداً أن شعبيته في تزايد مستمر.

وأوضح أن المشير السيسي سيجري عدة تعديلات قانونية وتشريعية عند توليه لسدة الحكم لنقل مصر لمرحلة جديدة، قائلاً "إنه يقدر حجم المسؤولية التي ستلقى على عاتقه في حال توليه السلطة".

وتابع الجارالله أن حواره الصحافي مع السيسي كان محل اهتمام العالم العربي كله، مشيراً إلى أنه لا فارق بين ما اعتبره المجلس العسكري اجتهادات صحافية وما نشرته الجريدة إذا كانت النتيجة واحدة في الحالتين، وهي ترشح السيسي للرئاسة. وقال: "ما الفرق بين الاجتهاد والتصريح إذا كان سيؤدي لنفس النتيجة وهي ترشيح نفسه.

وأشار إلى أنه تمنى من الصحافة المصرية أن تفرح معنا في الخليج بترشح السيسي، وليس أن تواجهه بالعتب واللوم.

من حق السيسي أن يخص الجارالله بخبر إعلانه الترشح للرئاسة

من جانبه، قال الكاتب الصحافي، مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين الأسبق، إن المصريين على يقين أن المشير عبدالفتاح السيسي سيرشح نفسه للرئاسة، خاصة بعد مقولته "لن أخذل الشعب المصري"، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن نلوم أي صحافي على نشر انفراد صحافي.

وأضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري"، أن حوار المشير السيسي لصحيفة "السياسة" الكويتية تأكيد لمواقف رئيس تحريرها الجارالله تجاه مصر تجعله يلاقي ترحيباً من المسؤولين المصريين.

وأوضح أنه من حق المشير السيسي أن يخص جارالله بخبر إعلانه الترشح للرئاسة، وقال: "من شهر ونصف طلب الجارالله بالفعل إجراء حوار مع السيسي، ونجح في ذلك، فهو صحافي نشيط وشاطر، وتربطه علاقات جيدة بالجهات المصرية تمكنه من إجراء الحوار".

وأوضح النقيب الأسبق أن الجارالله له مواقف جيدة مع مصر، فقد دافع عنها وطالب بضرورة عودة علاقة العالم العربي مع مصر في وقت أزمة المقاطعة العربية، مشيراً إلى أن الجهات المصرية تحفظ له الجميل، وبالتالي تمكنه من إجراء الحوار.