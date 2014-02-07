إصابات بانفجارين استهدفا سيارات أمن مركزي بالجيزة

أفادت وزارة الصحة المصرية بأن ستة أشخاص أصيبوا في انفجارين استهدفا تجمعاً لسيارات الأمن المركزي أعلى الكوبري المطل على ميدان الجيزة، ومن جهته أكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إصابة ضابط وأمين شرطة ومجندين اثنين من قوة الخدمة الأمنية المرتكزة أعلى الكوبري المعدني بالجيزة، حيث انفجرت عبوتان بدائيتا الصنع.

وأضاف المسؤول في بيان رسمي لوزارة الداخلية أنه قد انتقل إلى موقع الحادث خبراء المفرقعات والحماية المدنية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص ملابسات الحادث وجارٍِ المتابعة.

وقبل ذلك أفاد مراسل "العربية" في القاهرة بأن انفجارين استهدفا تجمعاً لسيارات الأمن المركزي في أعلى جسر الجيزة، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وأضاف المراسل أن الآثار المتواجدة بموقع الانفجار تشير إلى قنابل بدائية الصنع، كما حدثت تلفيات بسيارة لنقل الجنود.

ووفق "اليوم السابع"، أكد مصدر أمني أن التحريات الأولية لحادث انفجار القنبلتين أعلى كوبري الجيزة، أفادت بأن مجهولاً يستقل دراجة بخارية بصحبة آخر ألقيا القنبلتين وفرَّا هاربين.

ومن جانبه، أدان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، حادث التفجير الذي وقع صباح اليوم الجمعة واستهدف تجمعاً لعربات الأمن المركزي أعلى كوبري الجيزة، مؤكداً أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنجح في العبث بأمن وأمان هذا الوطن، وأنها لن تثني المصريين عن استكمال خطواتهم الثابتة نحو المستقبل الذي رسموه وطالما حلموا به، مشدداً على أن مصر ستبقى أما الإرهاب فمصيره إلى زوال.

وتشهد مصر هجمات متزايدة تتبناها جماعات "جهادية" منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.