في "الشارع المصري": 5 ملايين عاطل بسبب أزمة السياحة

تجدد أعمال العنف ومشاهدة الاشتباكات شبه اليومية خلال السنوات الثلاث الماضية، ضربت صناعة السياحة المصرية في مقتل، مما أضر بأكبر مصادر الدخل القومي، إذ كان القطاع السياحي يضخ في الفترة التي سبقت عام 2011 ما يزيد على 12.5 مليار دولار سنوياً، وهو الدخل الذي انخفض بنسبة لا تقل عن 30% بعد عام 2011، بحسب البيانات الرسمية في مصر.

هذا هو موضوع التحقيق الميداني الذي تقدمه الزميلة ضحى الزهيري اليوم في برنامج "الشارع المصري" على "العربية الحدث"، وترصد فيه تأثير أزمة السياحة على أكثر من خمسة ملايين مواطن يعملون في 70 صناعة وخدمة تقوم بتغذية قطاع السياحة، وأصبحت غالبيتهم تعاني من البطالة وانعدام الدخل في الفترة الماضية.

وظهر من التحقيق أن أزمة السياحة تتخطى مجرد التركيز على مناطق المنتجعات السياحية التقليدية في جنوب سيناء والغردقة والأقصر وأسوان، لتصل إلى أعماق الشارع المصري في مناطق غير متوقعة، مثل قرية القراموص الواقعة في ريف محافظة الشرقية.

وكانت قرية القراموص تشتهر بأنها القرية الوحيدة في مصر التي لا يوجد بها أي مشكلة للبطالة، بفضل اعتمادها على زراعة وصناعة ورق البردي ورسمه بالطرق التقليدية الموروثة عن المصريين القدماء.

وكانت هذه القرية الصغيرة تصدر الهدايا التذكارية المصنوعة من البردي بقيمة تزيد على ملايين الدولارات سنوياً، ولكنها اليوم أصبحت تعاني من البطالة أكثر من أي قرية مصرية، بسبب ركود بضاعتهم وإحجام السياح عن زيارة مصر بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية المتقلبة.

برنامج "الشارع المصري" يذاع الجمعة والسبت من كل أسبوع على "العربية الحدث" من 9 إلى 11 بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت غرينتش)، ويقدم تغطية لأهم الأحداث التي تشهدها الساحة المصرية، إضافة إلى تحقيقات ميدانية حول قضايا بعينها تؤثر في الشارع المصري.