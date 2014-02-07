قتيلان و10 جرحى في اشتباكات الإخوان مع الأمن المصري

أفاد بيان لوزارة الصحة المصرية أن المواجهات بين أنصار مرسي وقوات الشرطة الجمعة، خلفت قتيلين و10 مصابين بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم بإصابات مختلفة تحت العلاج والملاحظة، وسقط القتيلان بمحافظتي الفيوم والمنيا.

وقال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، مدحت شكري، إن القتيل الأول ويدعى خالد أحمد عبدالله (40 عاماً) سقط بطلق ناري في الظهر، وأكد شهود عيان أن الاشتباكات وقعت شمال المدينة.

وإلى ذلك، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن المصري وأعضاء تنظيم الإخوان في منطقة السيوف شرق مدينة الإسكندرية، وسمع دوي طلقات خرطوش، وسادت حالة من الكر والفر بالمنطقة.

واصطف عدد من شباب الإخوان لمواجهة الأمن بزجاجات المولوتوف، وفر باقي أعضاء المسيرة إلى الشوارع الجانبية للهروب من قوات الأمن.

وانطلقت 4 مسيرات لأعضاء تنظيم الإخوان في الإسكندرية، بعد صلاة الجمعة، وذلك تحت شعار "الشعب يكمل ثورته".

وخرجت مسيرتان بمنطقة شرق المدينة، في السيوف وحجر النوتية، وأخريان بالهانوفيل وبرج العرب غرب الإسكندرية.

ورفع الأخوان صور الرئيس المعزول محمد مرسي، وإشارة رابعة الصفراء، وصور المعتقلين، ورددوا هتافات معادية للمشير أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري والجيش المصري ووزارة الداخلية.

وإلى ذلك، تواجد العشرات أمام مبنى التلفزيون المصري في وسط القاهرة، رافعين صور السيسي ولافتات مؤيدة للجيش والشرطة.