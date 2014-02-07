60 ألف جنيه شهرياً "نياشين" وأوسمة لمرسي

كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، أن الرئيس المعزول محمد مرسي تقاضى 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه. وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في حديث لـ"المصري اليوم" إن حجم الفساد في منظومة النقل النهري بلغ نحو 18 مليار جنيه، موضحاً أن الجهاز انتهى من حصر المستشارين العاملين في جهاز الدولة، وكشف عن تقاضي من يعملون في الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات نحو نصف مليار جنيه.

وفي المقابل، أشاد جنينة بالدعم الذي تلقّاه الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة الماضية من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، أثناء مراقبة نفقات رئاسة الجمهورية.

ومن المتوقع أن يعلن المستشار جنينة الأسبوع المقبل عن عدة قضايا فساد ضخمة في مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن أبرزها في وزارتي النقل والبترول، بالإضافة إلى تقرير الجهاز عن الفترة التي قضاها مرسي في رئاسة الجمهورية.