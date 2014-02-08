القبض على الذراع اليمنى لعاصم عبدالماجد في دلجا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الذراع اليمنى للمهندس عاصم عبدالماجد، الهارب إلى دولة قطر، والمطلوب ضبطه وإحضاره متنكراً داخل مقابر قرية دلجا بمركز دير مواس، حسب ما أفادت "اليوم السابع".

وكان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطاراً من العميد هشام نصر مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على أحمد عبدالماجد 38 سنة أثناء تواجده بمقابر قرية دلجا بدير مواس الجنائي.

وكانت معلومات قد وردت إلى البحث الجنائي تفيد بوجود أخطر العناصر الإجرامية، والذراع اليمنى لعاصم عبدالماجد، والهارب من حكم المؤبد، وعلى الفور أمر مدير أمن المنيا اللواء أسامة متولي بتشكيل فريق بحث، وداهموا مقابر نزلة البدرمان، وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم.

وبالتحقيق معه، أقر الموقوف بقيامه بتمويل مسيرات جماعة الإخوان المسلمين بقرية دلجا بأوامر من أحد القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، الذي تربطه علاقة قوية بعاصم عبدالماجد، وتبين أنه هارب من حكم المؤبد في قضية قتل عمد، وسبق اتهامه في 14 قضية سرقات بالإكراه واستعمال السلاح.