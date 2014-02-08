رفع جلسة إعادة محاكمة مبارك بعد تعرضه لوعكة

رفعت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك بعد تعرضه لوعكة صحية، بحسب مصادر صحافية.

ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

وكان من المفترض أن تشمل جلسة اليوم الاستماع لإفادة اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية إبان الثورة.

وصرح مصدر قضائي أن المحكمة تسلمت تقريري الأسلحة والذخيرة بالقضية وتقريراً عن عمليات تصدير الغاز إلى إسرائيل.

