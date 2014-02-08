"أجناد مصر".. جماعة جديدة تتبنى تفجيري الجيزة

أعلنت جماعة متشددة جديدة في مصر تدعى "أجناد مصر" في بيان نشر على صفحة تحمل اسمها على موقع "فيسبوك" على الإنترنت مسؤوليتها عن تفجيرين استهدفا قوات الشرطة في مدينة الجيزة المجاورة للقاهرة أمس الجمعة، وتوعدت بشن المزيد من الهجمات.

وبحسب ما ذكر موقع "سايت" المتخصص في متابعة مواقع الجماعات الإسلامية المتشددة على الإنترنت فإن الجماعة ظهرت الشهر الماضي عندما أعلنت مسؤوليتها عن 6 هجمات في نهاية يناير الماضي.

وأصيب ستة أشخاص بينهم أربعة من رجال الشرطة عندما انفجرت عبوتين ناسفتين عند قوة أمنية متمركزة على جسر في الجيزة أمس الجمعة.

وقالت الجماعة المتشددة في بيانها المنشور على "فيسبوك" حسبما أفاد موقع "سايت" إن رجال قوات الأمن "ليسوا في مأمن من القصاص الذي يطاردهم".

وأضافت: "غاراتنا عليهم ستتواصل ما دام إجرامهم متواصل".

وزادت الهجمات التي تستهدف قوات الأمن في مصر منذ إعلان عزل الرئيس محمد مرسي. وأعلنت جماعة متشددة أخرى تدعى "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن الكثير من هذه الهجمات.



