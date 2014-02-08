"مصر القوية" تنفي ترشيح أبوالفتوح لانتخابات الرئاسة

صرح المتحدث الإعلامي لحزب مصر القوية بأنه لا صحة لأية أنباء متداولة بشأن قرار الهيئة العليا الخاص بالانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى ما راج عن ترشيح عبد المنعم ابو الفتوح لدخول سباق الرئاسة المصرية، وقال المتحدث الإعلامي للحزب إن "القرار النهائى ما زال قيد التشاور وإنه سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي صباح غد الأحد".

وكانت أعلنت سكرتارية حزب "مصر القوية"، ترشيح عبدالمنعم أبوالفتوح لرئاسة البلاد في الانتخابات المقبلة، وأوضحت السكرتارية أنه سيتم إعلان ذلك في مؤتمر صحافي السبت.

وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج استطلاع الرأي التي أجرته الأمانة العامة بمختلف المحافظات مطالبة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بالترشح وخوض الانتخابات الرئاسية.