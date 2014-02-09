الداخلية المصرية تعلن كشف خلية إخوانية "مسلحة"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، أنها فككت خلية مسلحة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين كانت تستهدف مهاجمة قوات الأمن، في أول اتهام تفصيلي من هذا النوع لأعضاء في الجماعة.

وأوضحت الوزارة أنها كشفت خلية شكلها قيادي في جماعة الإخوان المسلمين مسؤولة عن مقتل خمسة رجال شرطة في اعتداء على حاجز أمني في مدينة بني سويف (جنوب غرب القاهرة) الشهر الماضي.

وجاء في بيان الداخلية أن "تكليفات صدرت من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي لعضو المكتب الإداري بمحافظة بني سويف عبدالعليم عبدالله محمد طلبه بتكوين جناح عسكري للتنظيم بالمحافظة، يستهدف المنشآت الشرطية والعسكرية وأفرادها، وقام بدوره بالتنسيق مع قيادي التنظيم خالد عمر عبدالواحد عبدالرحيم وتشكيل الجناح العسكري.

وأضافت الوزارة أن هذه المجموعة تضم 12 عضواً، وأنه تم إلقاء القبض على خمسة منهم.

وإذا صح هذا الاتهام فإنه يؤكد تكهنات حول انخراط بعض أعضاء الإخوان في العمليات المسلحة المتزايدة في البلاد.

وقتل عشرات من رجال الشرطة والجيش في اعتداءات منذ عزل محمد مرسي. وأعلنت مجموعة "أنصار بيت المقدس"، التي تستلهم أفكار وأساليب القاعدة والتي تتخذ من سيناء مركزاً لها، مسؤوليتها عن أكثر هذه الاعتداءات.