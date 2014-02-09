مؤيدو السيسي يرحبون بترشح صباحي لرئاسة مصر

رحبت الحملات الداعمة لخوض وزير الدفاع المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، لانتخابات رئاسة الجمهورية، الأحد، بإعلان حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، السبت، عن ترشحه للانتخابات.

ولفتت الحملات المؤيدة لترشح السيسي إلى أن منافسة المرشحين في الانتخابات ستجعل المشير يفوز في انتخابات حقيقية وليس استفتاء، مؤكدين أن المشير سيحصل على نسبة 80% من الأصوات، وستقسم باقي الأصوات على كل المرشحين، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

ومن جانبه، أكد محمد أبو حامد، المتحدث الرسمي باسم جبهة مؤيدي السيسي، على حق كل من تتوفر فيه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يترشح، مشددا على أن مؤيدي السيسي لن يضيرهم إعلان صباحي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

وأشار إلى أن شعبية السيسي الجارفة ظهرت في خروج المصريين بالملايين للتصويت على الاستفتاء، وكذلك في تفويض 3 يوليو، والخروج بالملايين في الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وفي نفس السياق، قال عبد النبي عبد الستار، مؤسس حملة "كمل جميلك يا شعب" إن ساحة الانتخابات تتسع للجميع، وإن صباحي مرشح قوي للرئاسة.

وتوقع أن تأتي نتيجة الانتخابات الرئاسية القادمة حال ترشح السيسي، مطابقة لنتيجة الاستفتاء، وأن يحصل المشير على نسبة 80% من الأصوات.

وتابع أن خوض صباحى سباق الرئاسة، سيمنح للمشير السيسىي وأنصاره طعم الفوز، خاصة أن السباق يحتاج إلى أكثر من مرشح في حجم مؤسس التيار الشعبي.

وتوقع مؤسس حملة كمل جميلك يا شعب، أن يعلن السيسي عن خوضه لانتخابات الرئاسة يوم الخميس المقبل.