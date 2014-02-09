محكمة جنايات القاهرة تواصل إعادة محاكمة مبارك

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه السابقين.

ويواجه الموقوفون تهماً بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

وتأخرت طائرة مبارك في الوصول لأكثر من ساعتين لتأخرها عن الإقلاع من مقر إقامته بمستشفى المعادي العسكري، فيما نقلت أجهزة الأمن المتهمين المحبوسين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت في أكاديمية الشرطة، السبت، قد رفعت بعد تعرض مبارك لوعكة صحية.

وقال مصدر أمني، إن الحالة الصحية لمبارك مستقرة، ولم يتعرض لأي وعكات صحية أو ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم خلال جلسة اليوم.

وأدلى اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية إبان ثورة يناير، بشهادته أمام المحكمة.

كما ستواصل المحكمة الاثنين الاستماع إلى مزيد من الشهود في القضية.