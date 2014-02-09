تسجيل صوتي مسرب لمرسي يحكي عن السيسي

نشرت صحيفة "الوطن" المصرية تسجيلاً صوتياً لحوار دار بين رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، وعضو هيئة الدفاع عنه الدكتور، محمد سليم العوا.

وتناول الطرفان مسألة ترقية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدالفتاح السيسي إلى مشير، وكذلك ترشحه للرئاسة.

وحسب نص الحوار، فإن مرسي تناول السيسي تلميحاً، وانتقد فكرة ترشحه للرئاسة.

كما اشتكى مرسي من نقص الأموال المتوافرة لديه داخل السجن، والصعوبات التي يواجهها في تسيير حياته.

وتابع مع العوا الإجراءات الخاصة بمحاكمته، وحضور هيئة الدفاع، وغيرها من التفاصيل.

وفيما يلي النص الخاص الذي يتناول احتمال ترشح السيسي للرئاسة.

-العوا: أنا لا هاممني إخوان، ولا هاممني المشير السيسي دلوقتي، أنا هاممني البلد.. البلد بتضيع.

-مرسي: وهو رقى نفسه لمشير ليه دلوقتي؟

-العوا: لأ ده اللي رقاه المستشار عدلي منصور.

- مرسي: لأ بغض النظر.

- العوا: عشان يبقى خد آخر حاجة في العسكرية يعني.

- مرسي: علشان لما يبقى رئيس يبقى ما فيش حد أقدم منه؟ ولا علشان ميبقاش أنا اللي عملته؟

- العوا: متبقاش أنت اللي عملته، ويبقى قائد أعلى بجد وبحق وحقيقي، دي كلها اعتبارات مهمة يعني.

- مرسي: وهو عايز يبقى رئيس فعلاً.

-العوا: هيبقى إن شاء الله.

- مرسي: هيسيب الجيش؟

- العوا: آه.

- مرسي: مش خايف من انقلاب.

- العوا: لا ما خلاص ما هو هيبقى القائد الأعلى، هو حسني مبارك ساب الجيش، أو الرئيس السادات الله يرحمه ساب الجيش.

- مرسي: هيعملوا عليه انقلاب؟

- العوا: لا

- مرسي: ما هو اللي بينقلب بيُنقلب عليه، إنت مش فاكر.