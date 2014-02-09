عبد المنعم أبو الفتوح: لن أشارك في انتخابات الرئاسة

أعلن رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، الأحد، أنه لن يشارك في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقال في مؤتمر للحزب، الأحد، إنه لا يوجد مسار ديمقراطي، مؤكدا أنه يحترم كل الذين ضغطوا عليه من أجل الترشح للرئاسة.

وأعرب عن رفضه المشاركة في عملية انتخابية لا تتوافر فيها الضمانات الكاملة.

وأشار رئيس مصر القوية إلى اعتقال آلاف الناشطين السياسيين وممارسة التعذيب ضدهم.

وقال إن الوضع الاقتصادي لن يتحسن إلا بالاستقرار، وأن الأخير لن يتحقق إلا في أجواء ديمقراطية.

وأصدرت الهيئة العليا لحزب مصر القوية بيانا بالإجماع أكد على أن مهمة القوات المسلحة هي حماية الشعب.

