تأجيل محاكمة مبارك بأحداث يناير إلى 8 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب، حسين سالم، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس، المسماة إعلاميا "بمحاكمة القرن" إلى جلسه 8 مارس المقبل.

واستمعت المحكمة، التي أجلت جلستها من أمس إلى اليوم، في جلسة سرية، إلى شهادة أيمن فهيم قائد الحرس الجمهوري في عهد مبارك واللواء محمد كمال الدالي، مدير أمن الجيزة الحالي بصفته مدير مباحث الجيزة خلال أحداث ثورة 25 يناير.

ويواجه الموقوفون تهماً بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.

وكان اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية إبان ثورة يناير، أدلى بشهادته أمام المحكمة أمس.