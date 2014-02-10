التيار الشعبي: سنعلن "صباحي" مرشحا رئاسيا خلال أيام

قال حسام مؤنس - المتحدث الرسمي للتيار الشعبي - إن هناك تنوعاً واختلافاً في وجهات النظر داخل حركة تمرد، كما في داخل أغلب القوى السياسية بخصوص الموقف من انتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أنه على الجميع التعبير عن الانحياز كما يشاء.. ولكن باحترام .

وأضاف مؤنس أن التيار الشعبي وقياداته وشبابه سيبقون على مبادئهم ومواقفهم مهما بلغت حدة الخلاف ودرجة التشويه، التي بادرت بها بعض الشخصيات، مشدداً على أنه لا أحد يرغب في نهاية أي كيان شبابي ثوري في هذه المرحلة .

وأشار مؤنس إلى أنه يرفض تصريحات محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد"، التي ذكر فيها أن حمدين لم يوقع على استمارة تمرد إلا بعد أن انتشرت الحملة، وأصبح عدد الموقعين عليها بالملايين"، قائلاً: إن حمدين صباحى أول من تحدث عن حركة "تمرد" وأول من دعا لها، كما أن اجتماعات الحركة كانت تقام في منزله.

وأوضح مؤنس أن هناك حواراً داخل التيار الشعبي وحزب الكرامة حول برنامج حمدين صباحي الرئاسي، مشيراً إلى أنه خلال أيام سنعلن "صباحي" مرشحاً رئاسياً بشكل نهائي .

من جانبها قالت إيمان المهدي - عضو المكتب السياسي لحركة تمرد - إن البيان الصادر عن 50 عضواً من حركة تمرد، وعلى رأسهم حسن شاهين ومحمد عبدالعزيز ومي وهبة، وإعلانهم تأييدهم لحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، لا يمثل الموقف الرسمي للحركة، مشيرة إلى أننا "لن نسمح لهؤلاء بأي مساس للقرار الصادر على اجتماع يوم الجمعة بشبين القناطر، والذي ينص على دعم الحركة للمشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وتابعت أن هناك عدداً من القيادات بالحركة يلعبون لمصلحتهم الشخصية، وعليهم أن يتكلموا بصفتهم الشخصية وليس باسم حملة تمرد.

وأشارت إلى أنه ليس لدينا خلاف حول كينونة المرشح للرئاسة، قائلة إن الثورة لا تورث ولا تنسب لشخص لكنها ملك شعب مصر .

وأعربت المهدي عن أنها تتحفظ على الطريقة التي أعلن بها "صباحي" ترشحه للرئاسة .

من جانبه قال حسن شاهين - القيادي بحركة تمرد - إن نسبة كبيرة من أعضاء حركة تمرد، بالإضافة إلى 4 من مؤسسي الحركة تبنوا وجهة نظر تأييد المرشح حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف - في مداخلة هاتفية ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد - أن مي وهبة ومحمد عبدالعزيز وخالد القاضي وشخصه، هم من المؤسسين الرئيسيين لحملة تمرد أعلنوا تأييدهم لترشح «صباحي» إيماناً بحلم الشباب المصري، وذلك مع تقديرهم لترشح المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، للرئاسة.