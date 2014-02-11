تأجيل محاكمة بديع و14 إخوانياً في "أحداث الجيزة"

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، ثاني جلسات محاكمة محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، و14 من قيادات الجماعة في أحداث الشغب والاشتباكات التي شهدها ميدان الجيزة لجلسة 13 فبراير الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع والاستماع للشهود.

وتضم القائمة الكاملة للمتهمين في القضية كلاً من محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين في القضية للمحاكمة الجنايات أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبدالماجد والعريان، عدة اتهامات، منها التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.

وكانت المحكمة استأنفت اليوم، محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وأربعة عشر قياديا في الجماعة لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف التي شهدتها محافظة الجيزة، بعد تأجيلها الجلسة السابقة للاطلاع وإعلام شهود الإثبات.