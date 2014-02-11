اليوم.. ذكرى تنحي مبارك الثالثة

يصادف اليوم الذكرى الثالثة لتنحي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والذي لقب بعد ذلك من شباب الثورة بالمعزول. وجاء تنحي مبارك، بعد أكثر من ثلاثين عاما في الحكم، بعد اعتصام دام 18 يوماً من المحتجين بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وفي محافظات أخرى، للمطالبة بإسقاط النظام، رافعين شعار: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية".

ومع تصاعد الاحتجاجات، التي بدأت يوم 25 يناير من ذلك العام، قرر مبارك في 10 فبراير، تفويض نائبه اللواء الراحل عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية وفق ما يحدده الدستور.

لكنها خطوة لم تفلح، حيث استكمل مبارك في خطاب قال فيه إنه سيبقى وسيموت على أرض مصر، ولن يترك أرواح الشباب الذين قتلوا (منذ بدء الاحتجاجات) تضيع هدراً وسيحاسب المخطئ، وأعلن أنه لا يقبل إملاءات من الخارج، وستبقى مصر أرض المحيا والممات، لكن المتظاهرين رفضوا ما جاء في خطابه، واستمروا في المطالبة برحيله نهائياً عن الحكم.

ومع طلوع شمس الجمعة 11 فبراير، خرج المتظاهرون في جمعة أسموها "الزحف"، وتوجه قطاع منهم إلى قصور الرئاسة، مثل قصر الاتحادية، والقصر الرئاسي في منطقة رأس التين بالإسكندرية.

وفي مساء نفس اليوم، ومع وصول مسيرات احتجاجية إلى محيط قصر الاتحادية، ظهر عمر سليمان، في بيان تلفزيوني، أعلن فيه أن مبارك قرر التخلي عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

وفور انتهاء خطاب التنحي، تظاهر العديد في مختلف أرجاء مصر في شكل احتفالية.

من جانبه أكد محمود عفيفي القيادي بتيار الشراكة الوطنية للعربية، عدم المشاركة في أي فعاليات في الشارع المصري في الذكرى الثالثة لتنحي مبارك حرصاً منهم على دماء المصريين، وأن جماعة الإخوان المسلمين تستغل هذه الفعاليات للترويج لنفسها، وأكد أن أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير مازالت في القلب، وأن سقوط مبارك هو البداية وليس النهاية كما يتصور البعض، وهي بداية لعملية تطور ديمقراطي حقيقي يرسخ لأهداف ومبادئ الثورة التي مازالت مستمرة.

كما أوضح محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل أنه تم تأجيل أي فعاليات لإحياء ذكرى تنحي مبارك لوقت لاحق لاستكمال الاستعدادات لها، وأن الحركة مشغولة الآن بملفات أخرى يتم التجهيز لها، من أهمها المبادرة التي طرحتها الحركة في وقت سابق للمصالحة الوطنية.

كما أعلن تكتل القوى الثورية عن رفضه الدعوات للتظاهر غداً في المشاركة لإحياء ذكرى تنحي الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

وأكد التكتل في بيان اليوم، أنه ليس هناك داع للتظاهر خلال الفترة الحالية نظرًا لما تواجهه الدولة من تحديات وأعمال إرهابية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار، معلنا رفضه لدعوات الإخوان للنزول لإحياء ذكرى تنحى مبارك، محذرا كل من يضع يده في يد الإخوان أو يشارك معهم في تلك التظاهرات بأنه سيكون خائنًا للوطن.