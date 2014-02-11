تمرد: من يدعم أحداً غير السيسي يعبر عن نفسه

أعلنت حركة تمرد المصرية في المؤتمر العام الأول، دعم المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في الترشح للرئاسة.

وقال محمود بدر، مؤسس الحركة، إن تمرد فوجئت بدعم بعض أعضاء الحركة لحمدين صباحي، مؤكداً أنه من يعلن دعمه لغير المشير السيسي يعبر عن نفسه ولا يعبر عن الحركة.

وشدد بدر على عدم وجود انقسام في صفوف الحركة، وإنما هي مجرد اختلاف في الرأي.

واقترح بدر على الحاضرين بالمؤتمر تحويل حركة تمرد إلى حزب سياسي، مؤكداً أن ممثلي أكثر من 22 محافظة متواجدون بالمؤتمر.

وكان 50 عضواً وقيادياً من مؤسسي ومسؤولي اللجان والمكاتب التنفيذية لحركة تمرد في مختلف المحافظات أصدروا بياناً، الأحد، أعلنوا فيه دعمهم لحمدين صباحي في انتخابات الرئاسة القادمة، مؤكدين احترامهم لكل من يختلف معهم في الرأي، ورفضهم أي اتهامات بالتخوين.