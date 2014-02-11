مقتل شرطيين وحملة أمنية بمدن القناة بمصر

أعلنت أجهزة أمنية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن شرطيين قتلا في هجومين مختلفين، كما قتل عنصر "تكفيري" كان يرتدي حزاماً ناسفاً، واعتقل سبعة آخرون في حملة أمنية في محافظتين بمنطقة قناة السويس شرق البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن شرطياً من قوة إدارة مرور الإسماعيلية، قتل أثناء أداء عمله صباح اليوم الثلاثاء عندما "قام مجهولان يستقلان دراجة بخارية بإطلاق عيار ناري صوبه"، ولم يتم ضبط المسلحين.

كما قتل ضابط في هجوم لمسلحين على دراجة بخارية في مدينة بورسعيد على قناة السويس. وقالت المصادر الأمنية إن مسلحين يستقلان دراجة نارية فتحا النار على الضابط أثناء حملة مرورية.

ومن جهته أوضح هاني ممدوح، وهو مسؤول في طوارئ الصحة في المحافظة أن "الضابط تلقى طلقتين في الرقبة أدت لمقتله".

ومن جهته، أكد العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة في بيان نشر على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إن حملة أمنية مشتركة قامت بها قوات الجيش والشرطة في نطاق محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد بمنطقة القناة، أسفرت عن "قتل تكفيري من الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية يرتدي حزاماً ناسفاً"، كما ألقي القبض على سبعة آخرين.

وأضاف أن قوات الأمن قامت بضبط حزام ناسف وقنابل وعبوات ناسفة وبعض الأدوات والمواد التي تستخدم في صنع المتفجرات خلال الحملة.