بدء محاكمة 42 إخوانياً متهماً في أحداث جامعة الأزهر

أحالت النيابة العامة في مصر 42 عنصراً من الإخوان المتهمين بأحداث جامعة الأزهر ومدينة نصر لمحاكمتهم في جلسة تعقد الأربعاء.

كما حددت النيابة جلسة أخرى، الأربعاء، في أكاديمية الشرطة لمحاكمة 40 عنصراً من الإخوان في أحداث اشتباكات مدينة نصر.

هذا وتستأنف، الأربعاء، في محكمة جنح الجيزة بأكاديمية الشرطة محاكمة كل من خالد الأزهري وجمال العشري وإبراهيم محمد علي فرحات، لاتهامهم بإخفاء القيادي بجماعة الإخوان، محمد البلتاجي.

كما سيتم استئناف محاكمة 16 عنصراً من الإخوان في محكمة جنايات القاهرة لارتكابهم أعمال عنف وشغب خلال مسيرات للإخوان في 26 يوليو الماضي بمنطقة شبرا في القاهرة.