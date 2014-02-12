السيسي يزور موسكو وسط أنباء عن ترشحه لرئاسة مصر

في وقت كانت مصر تتوقع إعلان استقالة المشير عبد الفتاح السيسي، لاسيما بعد أن صرح عمرو موسى إثر لقائه مع المشير، بأنه على يقين تام بأن الأخير قد عقد العزم على الترشح، أعلن المتحدث العسكري أن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي ونبيل فهمي، وزير الخارجية، سيقومان زيارة رسمية إلى روسيا اليوم الأربعاء. في حين معظم العناوين الرئيسية في الصحف المصرية أشارت إلى موضوع الترشح، بحسب ما أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة.

وسيجري الوزيران الخميس مباحثات منفصلة مع نظيريهما الروسيين في إطار اجتماعات 2+2 لبحث مجمل العلاقات والتعاون بين البلدين، ورداً على الزيارة التاريخية لوزير الدفاع الروسي للقاهرة في 14 نوفمبر الماضي.

وتمكن الطرفان خلال المحادثات الماضية في القاهرة من تحديد المهمات الأولية في التعاون المتبادل في المجالين التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني، كما أنهما أكدا عزمهما على تعزيز الشراكة بين موسكو والقاهرة لحل القضايا الملحة على الصعيدين الدولي والإقليمي ومواصلة تعميق التعاون الروسي والمصري المتعدد الاتجاهات.