مصر تسترد 3 قطع أثرية فرعونية من ألمانيا

قالت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر في بيان اليوم الأربعاء إنها انتزعت حكماً قضائياً في ألمانيا بأحقيتها في استعادة ثلاث قطع أثرية فرعونية.

وكانت سلطات الجمارك بمدينة "شتوتجارت" الألمانية ضبطتها وصادرتها عام 2009 أثناء محاولة لتهريبها إلى الأراضي البلجيكية.

وقال علي أحمد المدير العام لإدارة الآثار المستردة بالوزارة إن القطع الثلاث هي مسلة صغيرة الحجم من الحجر الجيري تعود إلى عصر الدولة القديمة نحو 2890-2686 قبل الميلاد ويظهر على أحد جوانبها نص رأسي يسجل بالكتابة الهيروغليفية اسم صاحبها المبجل لدى الملك خوفو.

وأضاف أن القطعة الثانية هي مقصورة لتمثال الإله حورس عليها نقش يمثل الأمير "خع إم واست" ابن الملك رمسيس الثاني يقدم القرابين لحورس، وترجع المقصورة لعصر الدولة الحديثة الذي يطلق عليه علماء المصريات عصر الإمبراطورية المصرية نحو 1567-1085 قبل الميلاد.

وتابع أن القطعة الثالثة هي تمثال جماعي من الجرانيت الأسود يعود إلى العصر المتأخر نحو1085-332 قبل الميلاد ويمثل عائلة سيدة اسمها "بسن حات ستت" وأولادها الذين حملوا ألقابا تدل على ما وصلوا إليه من مكانة رفيعة.

وقال البيان إن السلطات الألمانية تحفظت على القطع عام 2009، وأودعتها بالتنسيق مع السفارة المصرية المتحف المصري في برلين إلى أن أصدرت المحكمة العليا بمدينة فرايبورج حكمها النهائي بأحقية مصر في استعادتها.

