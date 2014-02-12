مقتل خمسة من الشرطة بمصر في 3 هجمات خلال 24 ساعة

لقي خمسة من عناصر الشرطة المصرية مصرعهم خلال 24 ساعة في 3 هجمات بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد (إقليم القناة). واستهدف مسلحون مجهولون سيارة للشرطة في الإسماعيلية، في ساعة مبكرة من الأربعاء ما أسفر عن مقتل ضابط وجنديين، عقب مقتل شرطي في حادث مماثل الثلاثاء.

وفي بورسعيد، كان مجهولون قتلوا في وقت سابق، الثلاثاء، ضابط شرطة برتبة رائد.

وقررت مديرية أمن الإسماعيلية تشكيل فرق بحث عن قتلة عناصر الشرطة، وجميعهم من قوة تأمين الطرق. كما قامت الفرق بتمشيط مواقع الهجمات، ومناقشة شهود عيان.

وتبين من المعاينة الأولية في الإسماعيلية أن المسلحين استولوا على أسلحة خاصة بالضحايا، من بينها بندقية آلية وطبنجة.

وحول تفاصيل الهجوم، قال مصدر أمني مسؤول من محافظة الإسماعيلية إن الجناة كانوا يستقلون سيارة حمراء اللون بدون لوحات معدنية، وقاموا باعتراض طريق سيارة الدورية، التي كانت عائدة بعد انتهاء خدمتها، وأجبروا من بداخلها على النزول من السيارة بتهديدهم بالأسلحة الآلية، ونزعوا أسلحتهم، وأطلقوا الرصاص عليهم وأردوهم في الحال.

وأشار إلى أن الحادث أسفر عن مقتل كل من الملازم أول أحمد حسين فهمي (24 سنة)، قائد الدورية الراكبة، والرقيب عيد خيري، وسائق السيارة العريف محمد عبد القادر.

يذكر أن هذه هي الواقعة الثانية بالإسماعيلية خلال 24 ساعة، حيث تم استهداف عريف بشرطة المرور بالقرب من ديوان عام محافظة الإسماعيلية، صباح الثلاثاء، ما أدى إلى مصرعه.

وأصدر محافظ الإسماعيلية، أحمد القصاص، قرارا بمنع ركوب شخصين على دراجة بخارية واحدة في محاولة لوقف مسلسل اغتيال عناصر الشرطة.

وفي بورسعيد، اتخذت السلطات تدابير احترازية لحماية عناصر الشرطة التي تقوم بتأمين خدمات المرور بعد استهدافها.