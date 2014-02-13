السفارة الأميركية في القاهرة تؤكد احتجاز أحد موظفيها

حصلت "العربية" من السفارة الأميركية في القاهرة، على بيان يؤكد احتجاز أحد موظفيها المحليين، منذ 25 يناير الماضي 2014.

وذكر البيان أن أي تهم لم توجه له حتى الآن، وأشار إلى أن السفارة تواصلت مع الحكومة المصرية لمعرفة ملابسات الاحتجاز، وأكدت مصادر للعربية أن الموظف هو أحمد عليبه، وقد ألقي القبض عليه أثناء مشاركته في تظاهرات الإخوان يوم 25 يناير الماضي.

وكان مصدر أمني مصري أفاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية، أن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على "موظف بالسفارة الأميركية، ومسؤول ملف الإسلام السياسي فيها، وتبين أنه كان على اتصال دائم بالمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للإخوان أثناء حكم الجماعة للبلاد. وتم ضبط المتهم أثناء اشتراكه مع آخرين في مسيرات وأعمال عنف بشوارع الجيزة خلال إحياء ذكرى ثورة 25 يناير.