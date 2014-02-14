القبائل العربية المصرية تؤكد ترابطها ودعمها للجيش

قال هشام الشعيني، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية، إن الحل الوحيد لخروج مصر من أزمتها الآن ترشح المشير السيسي للانتخابات الرئاسية، ليكون هو حامي الشعب من الهجمات الإرهابية التي تريد النيل من البلاد.

وأضاف، خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "الحدث" مساء الخميس، أن الجيش هو الداعم الوحيد للشعب المصري في أزماته الأخيرة، ولا بد من وجود شخص وطني ليكون أميناً على هذا البلد، ولا بد من أن يكون من أبناء تلك المؤسسة.

وتابع: إن الرجل العسكري سيكون هو القادر على استرجاع الأمان إلى مصر واستقرارها اقتصادياً واجتماعياً.

وأشار الشعيني إلى أن الركيزة الأولى للمجلس الأعلى لشورى القبائل العربية دعم ثورة 30 يونيو وخريطة الطريق، نظراً لتمثيلهم لما يقرب من ربع الشعب المصري.

مجلس شورى القبائل "مستقل"

من جانبه، قال جاد عبداللطيف، ممثل قبائل مطروح والمتحدث الرسمي باسم مجلس شورى القبائل العربية، إن المجلس لا ينتمي لأي فصيل أو حزب سياسي، وإنه كيان مستقل، وليس له أي توجه سياسي، لافتاً إلى أن المجلس يعبر عن كل طوائف الشعب المصري.

وأضاف عبداللطيف أن السواحل الشمالية الغربية لمصر وتنميتها في الفترة الماضية كانت تنمية للحجر والشجر، ولا تتجه إلى البشر، لذلك نحتاج إلى تدعيم من الدولة لتلك المنطقة المهمة من أرض مصر.

وأوضح أن مجلس شورى القبائل العربية يعمل بكل جهد على دعم كافة مؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب، والعمل على استقرار أمن البلاد، مشيراً إلى أن المشير السيسي رجل المواقف الصعبة، وأنه الوحيد القادر على العبور بالبلاد إلى بر الأمان في تلك الفترة العصيبة ضد الجماعات المحظورة.

وقال شاذلي القرباوي، ممثل حلايب وشلاتين وأبو رماد في المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية، إن القبائل العربية وأبناءها يقفون بقلب رجل واحد أمام أي خطر أو إرهاب من الجماعات المحظورة، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا لأي فصيل آخر أن يعطل خارطة الطريق.

وأضاف القرباوي أن منطقة حلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر عامة تمتلك المقومات الحقيقية للتنمية السياحية الجيدة، حيث إن شواطئ المنطقة تعد من الشواطئ البكر التي نتمنى أن تندرج بخارطة السياحة المصرية، مشيراً إلى أن منطقة حلايب وشلاتين منطقة استراتيجية بالنسبة لدول الخليج، مطالباً بإعادة فتح ميناء عيذاب من جديد.

وطالب القرباوي بأن تكون هناك هيئة لتنمية المنطقة تباشر بطريقة حقيقية المشروعات التي تقام والتي من المقرر أن تكون بداية لتنمية المنطقة، موضحاً أن أهالي المنطقة ينتظرون تنمية المثلث.

كما دعا القرباوي الوزراء لزيارة المثلث، وتقديم رؤية للارتقاء بالخدمات لسكان المنطقة وتنمية المنطقة، مؤكداً دعم القبائل العربية للمشير عبدالفتاح السيسي والجيش والشرطة في القضاء على الإرهاب.

وناشد القرباوي الرئاسة بسرعة بناء مستشفى حلايب وسد عجز الأطباء بالمنطقة بأكملها، متمنياً قبول التحاق أبناء حلايب وشلاتين بكليات الشرطة والكليات العسكرية.