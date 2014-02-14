خبير: المصريون يفاخرون العالم بقيمة برج القاهرة

قال اللواء عادل شاهين، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق ومؤلف كتاب "برج القاهرة": إن المصريين يفاخرون العالم بقيمة برج القاهرة الذي بدأ بناؤه في عام 55 في عصر الزعيم جمال عبدالناصر، وحوَّل مليون دولار أميركي عرضته عليه المخابرات الأميركية كرشوة إلى رمز لعزة وكرامة واستغلها لبناء برج القاهرة.

وأضاف شاهين خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة قناة "الحدث" مساء الخميس، أنه حزين لإغلاق برج القاهرة لظروف إدارية ومالية، مشيراً إلى أن البرج أول مهمة كبرى للمخابرات العامة المصرية، وأكبر "لا" في تاريخ العلاقات المصرية ــ الأميركية.

وناشد شاهين كبار المستثمرين المصريين بالتقدم لتشغيل برج القاهرة حتى يعود إلى صورته الجميلة، ويجب ألا يقفوا موقف المتفرج أمام توقف هذا الصرح الكبير.

وطالب شاهين بضرورة حل مشاكل العاملين المعتصمين أمام البرج، وقيام وزارة السياحة والقوى العاملة والوزارات المعنية الأخرى بالتدخل لحل مشاكل العاملين وحمايتهم من غطرسة أو تعثر أي مستثمر.

وقال شاهين إن مصر قيمة تاريخية وعلى أرض صلبة وذات تاريخ وطني كبير، والزيارة الأخيرة للمشير السيسي لروسيا تنفي تبعية مصر إلى أي قوى دولية، مشيراً إلى أن مصر لديها كل الإمكانيات لتصبح في مكانة دولية أفضل مما عليه.

بلاغ ضد تسريح عمالة البرج

من جانبه، قال عمرو سعد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين ببرج القاهرة، إن العمال تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد تسريح العمالة بالبرج، مشيراً إلى أنه تجري مفاوضات الآن مع الجهة المالكة المتمثلة في المسؤولين من الدولة، ومع المستثمر الذي يطالب بإخلاء البرج من العمال، وإذا لم يصلوا لاتفاق سوف يسرح جميع هؤلاء العمال دون حماية لهم.

وأضاف سعد أن 120 أسرة أصبحت في الشارع، مشيراً إلى مواصلة العشرات من العاملين ببرج القاهرة التظاهر أمام البوابات الرئيسية للبرج للمطالبة بفتح أبوابه أمام الجمهور وعودتهم إلى العمل.

وتابع إن البرج الذي شيده الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وشارك في بنائه 500 فرد من أبناء هذا البلد ليصبح تحفة فنية على ضفاف النيل يتحكم في مصيره مستثمر أجنبي، وبتلفون واحد للعاملين أمرهم بتخفيض ساعات العمل ليغلق أبوابه بعد أن انتهت مدة تعاقده مع الجهة المنوطة بتأجيره.

وأشار سعد إلى تجاهل المسؤولين لهذه القضية على الرغم من أن برج القاهرة من أهم معالم العاصمة التي لم يمر درس تاريخ إلا ويذكر به.

وقال إيهاب موسى، رئيس ائتلاف دعم السياحة، إن برج القاهرة علامة للرفض المصري للهيمنة الأميركية، مشيراً إلى أن المستثمر يعاني من خسائر تمنعه من تجديد عقده لتشغيل برج القاهرة.

إغلاق مؤقت للبرج

وشرح إيهاب موسى أن البرج أغلق بصفة مؤقتة حتى يتم الاتفاق مع مستثمر جديد لتأجيره، بدلاً من المستثمر اللبناني خالد أبو زهرة، وأن العمال البالغ عددهم 120 عاملاً ليس لهم دخل بتوقف العمل داخل البرج، بل منعوا من أن يذهبوا إلى عملهم.

وأوضح أن تأجير البرج بدأ في العام 1988 لمستثمر لبناني هو أبو زهرة، بعد أن توفي في التسعينيات آلت إدارته إلى ابنه خالد أبو زهرة، الذي أعلن للعمال في اتصال هاتفي يوم 31 يناير بانتهاء عقود العمل معهم، طالباً منهم عدم الذهاب للعمل حتى يأتي مستثمر جديد ويحدد إذا كان يريدهم أو لا.

وطالب موسى جميع الوزارات المعنية والشركة القابضة للسياحة بسرعة تشغيل برج القاهرة في أسرع وقت، وحل مشاكل العاملين باعتباره تحفة فنية على ضفاف النيل، وشاهدة على عظمة الشعب المصري.