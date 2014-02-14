عقود تسليح بين مصر وروسيا بقيمة 3 مليارات دولار

ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الاقتصادية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا ومصر على وشك إبرام عقود لشراء أسلحة بقيمة تفوق ثلاثة مليارات دولار (2.18 مليار يورو).

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر داخل صناعة الدفاع الروسية، إن الطرفين "وقعا بالأحرف الأولى أو وقعا عقوداً تفوق قيمتها ثلاثة مليارات دولار"، وتتناول "شراء طائرات قتالية من طراز ميغ-29إم/إم2، وأنظمة دفاع مضادة للطيران من مختلف الأنواع ومروحيات إم إي-35"، وغيرها من الأسلحة الروسية.

ويأتي هذا الإعلان غداة محادثات في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي، الذي لا يخفي نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في مصر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.

وفي إطار زيارة المشير السيسي، أعلنت روسيا ومصر خصوصاً أنهما ستسرعان "التعاون العسكري والعسكري التقني"، من دون المزيد من التفاصيل.

وتأمل روسيا، أحد أكبر مصدري الأسلحة في العالم، في تعزيز تعاونها العسكري مع مصر، شريكتها منذ فترة الاتحاد السوفياتي (سابقاً)، على خلفية برودة العلاقات بين القاهرة وواشنطن.