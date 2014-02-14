مقتل شخصين بمواجهات بين مؤيدين ومعارضين للإخوان بمصر

قتل شخصان بينهم طفل، اليوم، في مواجهات بين متظاهرين مناصرين للإخوان من جهة ومعارضيهم والشرطة من جهة أخرى في محافظتي دمياط (شمال البلاد) والمنيا (جنوب البلاد)، حسب ما أفادت مصادر أمنية.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، الذين استجابوا لدعوات تحالف إسلامي بالتظاهر الجمعة، وأهالي مناطق وأحياء عدة عبر البلاد، ما استدعى تدخل قوات الأمن.

وقال مصدر أمني إن شخصاً قتل في اشتباكات بين المتظاهرين وأهالي قرية طبل في محافظة دمياط (شمال البلاد).

وفي محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، قتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً بطلقات الخرطوش، بعدما اندلعت اشتباكات بين أنصار الإخوان وقوات الأمن، حسب ما قال مصدر أمني.

وقال التلفزيون الرسمي إن قوات الأمن فضت تظاهرات لأنصار الإخوان في القاهرة في حيي مدينة نصر (شرقا) والهرم (غرباً).

وكان تحالف "دعم الشرعية" الداعم للإخوان قد دعا أنصاره للتظاهر عبر البلاد الجمعة تحت عنوان "رابعة أيقونة الثورة"، وذلك في ذكرى مرور ستة أشهر على فض السلطات المصرية اعتصام أنصار الرئيس السابق في منطقة "رابعة العدوية" في القاهرة في 14 أغسطس الماضي.