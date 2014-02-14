مقتل شرطيين برصاص مسلحين جنوب القاهرة

قتل شرطيان جنوب القاهرة، مساء الخميس، برصاص مسلحين، مما يرفع عدد عناصر قوات الأمن المصرية الذين قتلوا في غضون ثلاثة أيام إلى سبعة، كما أفاد مسؤولون.

وقال مسؤول لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على شرطيين في مدينة بدرشيم (30 كلم جنوب القاهرة) بمحافظة الجيزة، مما أسفر عن مقتل الشرطيين على الفور.

وقتل شرطي صباح الثلاثاء في الإسماعيلية (شمال)، وثانٍ في بورسعيد الواقعة إلى شمالها، ومساء اليوم نفسه قتل ثلاثة شرطيين آخرين في الإسماعيلية أيضاً.

ومنذ 23 يناير، قتل 24 شرطياً بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.