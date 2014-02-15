السيسي يعود إلى القاهرة من موسكو بزي مدني

عاد إلى القاهرة مساء أمس الجمعة المشير عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى روسيا التي رافقه خلالها نبيل فهمي وزير الخارجية ووفد من كبار قادة القوات المسلحة.

ونشر المتحدث العسكري المصري على "فيسبوك" صور عودة المشير إلى القاهرة، الذي كان يرتدي زيا مدنيا.

ويذكر أن الزي المدني الذي غادر به وزير الدفاع القاهرة في طريقه إلى موسكو أثار عاصفة من التعليقات، وسط توقعات بقرب إعلان ترشحه لرئاسة مصر.

وكان السيسي قد التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أعلن بوتين عن دعمه لترشح السيسي لرئاسة مصر، وهي الخطوة التي لم يعلنها المشير رسميا حتى الآن.

كما عقد المشير السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، تناولت مجالات التعاون والعلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين.

وعقد الجانبان المصري والروسي صفقة لتوريد أسلحة روسية إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.