محكمة مصرية تقضي بحبس 7 من حراس الشاطر سنتين

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس 13 متهما بينهم 7من حراس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، سنتين فى قضية جمعة "رد الكرامة".

وشمل قرار الاتهام في القضية 18 شخصا، على خلفية استخدام العنف على خلفية أحداث جمعة "رد الكرامة" أمام مكتب الإرشاد بحي المقطم في القاهرة.

وكانت نيابة المقطم، برئاسة المستشار عمرو الشريف، وإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة طارق أبو زيد، قد أحالت للمحاكمة المتهمين بالاعتداء على عدد من الصحافيين، والناشطة السياسية ميرفت موسى، خلال فعاليات المليونية المذكورة.

وإلى لك، تستأنف اليوم السبت محاكمة مرشد الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، وقيادات أخرى في الجماعة على خلفية أحداث الطريق الزراعي في محافظة القليوبية.

وتتصل القضية المذكورة بقطع الطريق الزراعي الواصل بين مدينتي القاهرة والإسكندرية العام الماضي، والتسبب بوقوع اشتباكات بين الأهالي وأنصار الإخوان وقتها، مما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 30 شخصاً آخرين.

وتتواصل محاكمات قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في مصر، منذ قيام الجيش بعزل الرئيس المنتمي للجماعة، في 3 يوليو الماضي، إثر مظاهرات شعبية عارمة.

وأبرز تلك المحاكمات تتصل بالرئيس المعزول الذي يواجه أكثر من قضية، منها ما يتصل باقتحام السجون في 28 يناير 2011، إلى جانب قضية الاعتداء على متظاهرين معارضين أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، خلال العام الذي قضاه رئيساً.