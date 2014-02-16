4 قتلى في انفجار حافلة قرب الحدود المصرية مع إسرائيل

قتل أربعة اشخاص بينهم سائحان كوريان، وأصيب 14 إثر انفجار في حافلة كانت تقل سياحا قرب طابا، وقال التلفزيون المصري اليوم، إنه وقع انفجار استهدف حافلة سياحية في سيناء قرب الحدود مع إسرائيل وإن هناك أنباء عن سقوط ضحايا.

وأكد مصدر أمني بجنوب سيناء، في تصريحات له لصحيفة "اليوم السابع"، أنه وقع انفجار في "أتوبيس" في منفذ طابا. وأضاف أن سيارات الإسعاف تحركت إلى هناك للسيطرة على النيران.

وأضاف المصدر، أن الحافلة كانت تقل 33 سائحاً إلا أنه لم يحدد أسباب الانفجار.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بسيناء، أنه في حوالي الساعة الثانية من مساء اليوم الأحد، وأثناء توقف إحدى الحافلات السياحية بموقف الحافلات بمنفذ طابا البري بجنوب سيناء، انتظاراً للمرور إلى الجانب الآخر والتي تقل عدداً من السائحين يحملون الجنسية الكورية، حدث انفجار بالجزء الأمامي من الحافلة، أسفر عن وفاة 4 من بينهم سائق الحافلة، (مصري الجنسية)، وإصابة 14.

يشار إلى أن الحافلة توقفت عدة مرات بالطريق أثناء رحلتها من القاهرة مروراً بمنطقة سانت كاترين.

ويأتي هذا الانفجار فيما تشهد مصر اضطرابات أمنية منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي، في يوليو الماضي.



وخلال الأشهر الأخيرة وقعت اعتداءات عدة في سيناء أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، ولكنها استهدفت حتى الآن قوات الجيش والشرطة فقط.

وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس الإسلامية التي تستلهم أفكار وأساليب القاعدة أكثر هذه الاعتداءات دموية.

