إحباط تفجير سيارة بث فضائية ومطاردة خلية "إرهابية"

أحبطت قوات الأمن المصرية عملية تفجير لسيارة بثّ تابعة قناة "التحرير" الفضائية، أمام قسم شرطة الطالبية بالجيزة، مساء أمس الجمعة.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بمحاولة تفجير السيارة، وتبين أنه طالب بكلية علوم القاهرة، وتمت إحالته لنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق معه.

وأكدت مصادر أمنية أن المتهم، ويدعى طارق ويبلغ من العمر 21 سنة، اعترف بأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين ومنخرط بإحدى خلايا تنظيم "أنصار بيت المقدس".

وأرشد طارق قوات الأمن إلى ثلاثة أعضاء آخرين بالخلية متورطين في محاولة التفجير هذه، ومن بينهم الممول. في هذا السياق، قال مصدر أمني إنه يجري حالياً عمل كمائن لضبط باقي المتهمين من أفراد الخلية.

وأفاد المتهم أنه كان يستهدف قسم شرطة الطالبية، ولم يكن يعلم بوجود طاقم القناة الفضائية، وأضاف أن شخصاً آخر ينتمي للإخوان كان بانتظاره داخل سيارة بأحد الشوارع الجانبية للفرار عقب تفجير القسم.

مخزن للمواد المتفجرة

وكشف اللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، لبوابة "فيتو"، تفاصيل إحباط عملية التفجير، حيث تم ضبط المتهم أثناء استهدافه سيارتي قناة "التحرير" والشرطة أمام قسم الطالبية بعبوة ناسفة مخبأة بكيس شيبسي.

تبين أن العبوة محلية الصنع وبها مادة "تي إن تي" المتفجرة، ومتصلة بدائرة كهربائية وبطارية وهاتف محمول. وقامت قوات الأمن بإبطال مفعول هذه العبوة ورفعها من المكان.

وبتفتيش مسكن المتهم بشارع خاتم المرسلين بالجيزة، عثرت قوة أمنية تضم خبراء مفرقعات، على مخزن للمواد المتفجرة، يضم أربع عبوات متفجرات محلية الصنع ودوائر كاملة للتفجير، و54 علبة وجركنين فيهما مواد كيمياوية سائلة تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وجهازي تحكم عن بعد بهواتف وشواحن وبطاريات أخرى.

الشرطة والإعلام.. وعقيدة "الإرهابي"

إلى ذلك، قال الخبير الأمني، اللواء عماد أبوالفتوح، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ"العربية.نت"، إن "هذه العمليات الإرهابية لها مخططون ومنفذون.. ويكون الإرهابي المُنفذ للعملية مدفوعاً بعقيدة أو قناعة أو بغرض مادي.. وهو لا يرى أن ما يقوم به تخريب للمجتمع أو قتل للأبرياء.. فهو يرغب فقط في تصدير مشهد للعالم بعدم الاستقرار في مصر".

ووصف أبوالفتوح ما يحدث الآن بـ"حرب عصابات تستهدف رجال الشرطة؛ ثأراً منهم وترويعاً لغيرهم من رجال الأمن لتثبيط عزائمهم في مواجهة الإرهاب والتصدي للإرهابيين، وبما يؤثر على الحالة الأمنية للمجتمع وينعكس سلبياً على المواطنين".

كما اعتبر أن "الإرهاب يستهدف الإعلام لكونه أحد الوسائل الفعالة لنشر الوعي والحقائق وفضح هؤلاء الإرهابيين ومخططاتهم".