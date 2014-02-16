اشتباكات بالأعيرة النارية أمام قسم شرطة بالإسكندرية

أفادت مراسلة "العربية" في مصر بحدوث اشتباكات بالأعيرة النارية، نشبت بين قوات تأمين قسم شرطة الرمل أول، شرق الإسكندرية، وعدد من الأشخاص، حاولوا اقتحام القسم، وتهريب سجين داخل القسم.

وفوجئت قوة تأمين القسم بقيام عدد من الأشخاص بمحاصرة مقر القسم، وإطلاق أعيرة نارية، محاولين اقتحام القسم.

وتصدت لهم القوات، وتبادل الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، وأغلقت قوات الأمن كافة مداخل القسم، وطاردتهم في الشوارع الجانبية.

وتسببت الاشتباكات في إغلاق طريق شارع الحرية، الذي يوجد به القسم، ويعد ثاني أهم محاور مدينة الإسكندرية، من الجانبين.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إنه عقب قيام وحدة مباحث القسم بضبط متهم خطر من منطقة زعربانه، توجه إلى مقر القسم عدد من الأشخاص من أهالي المنطقة بحيازتهم أسلحة نارية، وأطلقوا أعيرة نارية، محاولين إحداث فوضى وتهريب المتهم.

وأضاف، تصدت لهم قوات الأمن وأطلقت أعيرة نارية تحذيرية، وألقت القبض على عدد منهم.