القبض على قيادي في "أنصار بيت المقدس" و6 آخرين بمصر

ألقت قوات الأمن بشمال سيناء القبض على 6 من العناصر التكفيرية أثناء مطاردات مع العناصر في حملة المداهمات التي شنتها القوات، اليوم، على مناطق جنوب رفح.

وصرحت مصادر أمنية بأنه تم إلقاء القبض على مساعد قيادي بجماعة أنصار بيت المقدس، حيث يخضع حالياً إلى تحقيقات مكثفة للتعرف على عناصر التنظيم والجهات التي تقف وراءه والأهداف التي يسعون إلى تحقيقها على أرض سيناء.

وفي نفس السياق، أحبطت قوات الأمن المصرية عملية تفجير لسيارة بثّ تابعة لقناة "التحرير" الفضائية، أمام قسم شرطة الطالبية بالجيزة، الجمعة، وتم القبض على المتهم بتفجير السيارة.

واعترف المتهم بعد التحقيق معه بأنه عضو بجماعة الإخوان المسلمين، ومنخرط بإحدى خلايا تنظيم "أنصار بيت المقدس".

وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن عدة هجمات استهدفت الأمن المصري داخل سيناء وخارجها، بما في ذلك القاهرة.

ومنذ الإطاحة بمرسي في 3 يوليو الماضي، تصاعدت عمليات المسلحين في سيناء بشكل عنيف مستهدفة المقار والحواجز الأمنية للجيش والشرطة، وعلى الإثر دفع الجيش المصري بالمزيد من جنوده وآلياته إلى سيناء لمواجهة الهجمات التي تواصلت بشكل شبه يومي.