حبس 12 من طلاب الإخوان عامين لتورطهم بحادثة الأزهر

قرر المستشار أحمد حمدي، رئيس محكمة جنح الجمالية اليوم الأحد، معاقبة12 من طلاب جماعة الإخوان المتورطين في أحداث العنف التي شهدتها جامعة الأزهر بالحبس لمدة عامين.

وحضر المتهمون من محبسهم بمنطقة سجن أبو زعبل إلى محكمة جنوب وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم في حجز المحكمة انتظاراً لبداء جلسة النطق بالحكم.

وكانت نيابة حوادث غرب القاهرة، برئاسة أحمد لبيب، وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح لتورطهم في أحداث العنف الأخيرة، التي شهدتها جامعة الأزهر.

ونسبت النيابة للمتهمين عدداً من التهم منها التظاهر بدون إذن مسبق والتجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة ومحاولة منع الامتحانات والانضمام لجماعة إرهابية.