مصرع المتهم الرئيسي في قتل 11 شرطياً مصرياً

لقي المتهم الأساسي في مجزرة قسم شرطة كرداسة بمصر، محمد رشيدة، مصرعه، في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، بحسب تقرير إخباري، اليوم الأحد.

وسقط في المذبحة المذكورة 11 من ضباط وأفراد القسم الكائن في إحدى قرى محافظة الجيزة، داخل أحد الأسواق السياحية.

ووقعت معركة بالرصاص بين المتهم وكمين أمني على محور 26 يوليو الذي يلتف حول القاهرة الكبرى، ما أسفر عن مصرع الأول متأثرا بطلقتين في ظهره.

وأفادت التحريات أن المتهم لا يحمل بطاقة شخصية أو إثبات هوية، وأنه تراجع من أمام الكمين محاولا الهرب.

وعندما حاولت قوة التأمين إيقاف المتهم، أطلق عليهم النيران من سلاح آلي كان بحوزته، ما اضطر الشرطة لقتله.

وتبين أن السيارة التي كان يستقلها رشيدة مسروقة من حي الهرم بمحافظة الجيزة.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط متهم هارب كان مرافقا للمتهم القتيل داخل السيارة.