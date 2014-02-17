الجيش المصري: مقتل 5 مسلحين وتدمير 21 نفقاً بسيناء

‬أعلن الجيش المصري أن خمسة مسلحين قتلوا، وألقي القبض على ثلاثة آخرين في مداهمات أمنية شمال سيناء، كما تم الإعلان عن تدمير الجيش المصري لـ21 نفقاً بين مصر وقطاع غزة.

وتشن قوات الأمن حملة مكثفة في شبه جزيرة سيناء، حيث زادت الهجمات التي تستهدف قوات الأمن منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي في بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك": "تمكنت قوات الجيش الثاني صباح اليوم (الاثنين) من مداهمة عدد من البؤر الإرهابية بمدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح"، مشيراً إلى مقتل 5 أفراد من العناصر المسلحة الخطرة التابعة لجماعة الإخوان، سماهم بـ"التكفيريين"، والقبض على ثلاثة آخرين.

وفي بيان سابق اليوم، قال المتحدث العسكري إن قوات حرس الحدود بمدينة رفح قامت بتدمير 21 نفقاً للتهريب بين مصر وقطاع غزة "ليصبح إجمالي ما تم تدميره من الأنفاق حتى الآن عدد 1275 نفقاً".