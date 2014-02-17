السيسي: القوات المسلحة ستظل تعمل من أجل مصر وشعبها

قال المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، "إن القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم ستظل نموذجاً فريداً للانضباط والالتزام والعمل من أجل مصر وشعبها العظيم"، وذلك بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.

وأعرب السيسي عن امتنانه وتقديره للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة، ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في أصعب اللحظات من تاريخ مصر.

جاء ذلك خلال الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2013 والأول من يناير 2014، وقام السيسي بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية تقديراً لتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وأشار إلى أن تجديد مسؤولية القيادة من التقاليد العسكرية التي تحرص عليها القوات المسلحة، مشيداً بالقادة المكرمين ودورهم في الحفاظ على القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة الصعاب والتحديات، وحرصهم الدائم على الوصول بها الى أرقى مستويات الأداء والاستعداد والكفاءة القتالية العالية بما يمكنها من تحقيق الأهداف العليا للوطن والحفاظ على سلامته وقدسية أراضيه.

حضر الاحتفال الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

