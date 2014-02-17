والدة الطفلة زينة: الحكم لا يرقى لمستوى الجريمة

أنحت شيماء غزال، والدة الطفلة زينة ريحان - التي لقيت حتفها رمياً من سطح بناية بعد اغتصابها - باللائمة على القوانين الجنائية في مصر، وقالت إن مدة الحكم لا ترقى إلى مستوى الجريمة.

وقالت: "احنا مسلمين وشرع ربنا القصاص، كل يوم نفس المأساة، أطفال تغتصب من أحداث، لذلك يجب أخذ قرار في الأحداث"، وقالت في اتصال مع "العربية" إن القاضي لا يوجد في يده شيء، فالقضاء قوانينه محتاجة للتغيير.

فيما قال جد زينة خلال تواجده في مظاهرات تطالب بالقصاص من المتهمين "حسبي الله فيهم وفي الدولة".

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، بسجن المتهميْن بقتل واغتصاب الطفلة زينة، وحكم على المتهم الأول بـ20 عاماً وعلى الثاني بـ15 عاماً.

وقالت المحكمة إنها أرادت تطبيق الحد الأقصى من العقوبة على المتهميْن، ولكن القوانين لم تسمح بذلك، لأنهما لم يبلغا الـثامنة عشرة.

حيث قال قاضي المحكمة "إن المحكمة كان بودها أن تقضي بأقصى عقوبة مقررة حتى للبالغين، وهي الإعدام، ولكنها تأسف أشد الأسف لعدم وجود عقوبة في القانون العقابي المنطبق على المتهمين أشد من التي تم الحكم بها".

وتم إلقاء زينة ذات الخمس سنوات من الدور 11 من البناية التي تسكنها، بعد أن حاول حارس البناية وصديقه استدراجها إلى سطح العقار واغتصابها، لكنها استغاثت بصوت عال، مما دفع بالمتهمين إلى إلقائها من أعلى البناية خشية افتضاح أمرهما.

هزت الجريمة كيان المجتمع المصري لبشاعتها، فخرج الناس في مظاهرات تطالب بالقصاص من الشابين، والحكم عليهما بالقتل.