الببلاوي: "بيت المقدس" تهدف لتعطيل خارطة الطريق بمصر

قال رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، اليوم الثلاثاء، إن جماعة "أنصار بيت المقدس" المتشددة تشكل تهديداً للسياح، وتهدف لتقويض خارطة الطريق السياسية التي أعلنها الجيش في يوليو.

جاءت تصريحات الببلاوي بعدما أمهلت الجماعة، التي يعتقد أنها تستلهم نهج تنظيم "القاعدة"، السياح حتى 20 فبراير لمغادرة البلاد، وإلا فإنهم سيكونون عرضة لهجماتها، وذلك من خلال حسابها على "تويتر".

يذكر أن الجماعة كانت شددت في بيانات سابقة ألا حسابات لها على مواقع التواصل.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن قتل سائحين من كوريا الجنوبية ومصري، يوم الأحد الماضي، عن طريق تفجير الحافلة التي كانت تقلهم بطابا.

كما أعلنت الجماعة التي تنشط من سيناء، مسؤوليتها عن أكثر الهجمات قوة وتأثيراً خلال الفترة الأخيرة، التي أودت بحياة العشرات من العسكريين المصريين.

وتضمنت تلك الهجمات الهجوم بسيارة مفخخة على مديرية أمن القاهرة، وإسقاط مروحية عسكرية بصاروخ في سيناء، واغتيال لواء كبير في الداخلية في وضح النهار في العاصمة القاهرة.