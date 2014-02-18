جماعة "أنصار بيت المقدس" تتبنى تفجير الحافلة في طابا

أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، أمس الاثنين، مسؤوليتها عن تفجير الحافلة السياحية في طابا المصرية، مؤكدةً أنه كان تفجيراً انتحارياً.

وكان التفجير قد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من بينهم سائحان كوريان وسائق الحافلة.

وقالت الجماعة في بيان نشر في أحد المواقع "الجهادية" التي تستخدمها القاعدة على الإنترنت: "وفق الله إخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس بتقديم أحد أبطالها للقيام بتفجير الحافلة السياحية المتجهة إلى الكيان الصهيوني.. ويأتي هذا ضمن غاراتنا في الحرب الاقتصادية على هذا النظام الخائن العميل".

وأضافت الجماعة في بيانها: "نحن بعون الله تعالى بالمرصاد لهذه العصابة الخائنة العميلة وسنستهدف مصالحها الاقتصادية في كل مكان لنشل أيديها عما تفعله بالمسلمين"، في إشارة إلى الحكومة المصرية.