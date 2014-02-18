حملة إخوانية ضد شيخ الأزهر لدى زيارته للكويت

استقبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد تستغرق ثلاثة أيام.

يأتي ذلك فيما شن ناشطون محسوبون على جماعة الإخوان المسلمين في الكويت حملة ضد الطيب على وسائل التواصل الاجتماعي، بمباركة نواب سابقين في البرلمان ينتمون إلى جماعة الإخوان وكذلك دعاة إسلاميين.

من جانبه، علق النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، حماد الدوسري، في مداخلة مع قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، من الكويت، مؤكداً أن الإخوان في الكويت هم فرع من إخوان مصر و"إن تبرأوا منهم"، على حد تعبيره، لأن إخوان مصر كانوا مؤيدين لغزو صدام حسين للكويت. ووصف الإساءة إلى شيخ الأزهر بأنها "سوء أدب".

وبسؤاله عن رفع إخوان الكويت شعار "لا مرحباً بمفتي الدم"، قال الدوسري إن حرية الرأي لا تصل إلى الإساءة لرجال الدين، مؤكداً أن الأدب مطلوب مع الناس جميعاً، وأنهم بتصرفهم ذلك يسيئون إلى الكويت قبل الإساءة إلى أحمد الطيب.

وعلق الدوسري على إخوان مصر قائلاً إنهم لم يستطيعوا أن يديروا بلداً وقد سقطت دولتهم خلال سنة واحدة، بعد أن ظلوا يحضرون لها طيلة 90 عاماً.

ودعا الدوسري الحكومة والشعب الكويتي لضرورة الوعي والحذر من تلك الجماعة.