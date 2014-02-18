مستخدمو الإنترنت بمصر يرفعون شعار "يسقط حكم الراوتر"

قرر مستخدمو الإنترنت في مصر، أن يستخدموه في الإعلان عن غضبهم من مستوى ما يقدم لهم من خدمة، وذلك بعد أن تم تدشين حملة عرفت باسم "ثورة الإنترنت" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تزامن معها "هاشتاق" على موقع "تويتر" حمل نفس الاسم.

الصفحة التي انتشرت بصورة ملفتة بين الجميع خلال اليومين الماضيين، والتحق بها ما يقارب 200 ألف شخص، تواصلت "العربية.نت" مع مسؤولها، الذي رفض أن يذكر اسمه، مؤكداً أن الفكرة بدأت من خلال أحد الأشخاص الذي يحمل اسم مستعار هو "Hard Mode"، وقام بنشر مقطع فيديو عبر موقع "You Tube" شرح فيه ما يحدث في خدمة الإنترنت بمصر، ويقارنها بعدد من الدول الأخرى.

ولفت النظر إلى أن مستخدمي الإنترنت في مصر، يقومون بدفع مبلغ كبير نظير الحصول على سرعات متدنية، بالإضافة إلى سوء خدمه من قبل الشركات.

هذا الفيديو اعتبره مسؤول الصفحة، بمثابة شرارة الانطلاق، حيث تم بعدها التدشين، بهدف تحسين البنية التحتية لوسائل الاتصال، وتحسين الخدمة الخاصة بالإنترنت.

لا نتبع أي فصيل سياسي

وشدد أدمن الصفحة على موقع "فيسبوك"، على أنهم غير تابعين لأي فصيل سياسي أو حزب، وأنهم مجموعة من الشباب الحر المستقل، وذلك تفادياً لأية شائعات قد خرجت في الوقت الحالي، ونسبتهم إلى فصائل سياسية معينة.

كما كشف عن تلقيهم لرسائل تهديدات عبر موقع التواصل الاجتماعي، من أجل أن يتخلوا عن حملتهم، ولكنه رفض أن يأخذها على محمل الجد قائلاً: "لا أعرف إن كانت حقيقية أم مجرد دعابة من البعض".

وأوضح أنهم لم يكونوا يعتقدون أن يكون هناك انتشار كبير للحملة، معتبراً أن مطالبهم وصلت إلى عدد كبير من المستخدمين، وأنهم مستمرون لحين تحقيقها.

النزول للشارع مستبعد حتى اللحظة

وحول خطوتهم القادمة، أكد أنهم يقومون في الوقت الحالي بتوعية المستخدمين، كما أنهم لا يريدون التسرع في اتخاذ خطوة أخرى، وبالتالي فالنزول للشارع مستبعد حتى اللحظة.

وأوضح أنهم تلقوا ردود أفعال من قبل مزودي الخدمة، بأنه سيتم تطوير البنيه التحتية في الفترة المقبلة، ولكنهم مستمرون في حملتهم حتى يتم تنفيذ المطالب.

على الجانب الآخر لم تغب روح الدعابة، عن المتفاعلين مع الحملة، حيث أكدوا على المطلب ولكن بطريقة ساخرة، وهو ما ظهر في بعض الشعارات التي تم رفعها مثل "يسقط يسقط حكم الراوتر".. "احنا الشعب الخط الأحمر.. يسقط يسقط بطء الراوتر".. "متعبناش متعبناش .. نت سريع يا اما بلاش".. "بيضربوا علينا فيروس مسيل للدموع".. "يا راوتر نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".

كما قام البعض بطبع الورقة التي تم نشرها على الصفحة، وقاموا بالتقاط صورة وهم ممسكون بها، على أن يقوموا بإعادة نشرها مرة أخرى في دليل على تفاعلهم مع الحملة.

ومن ضمن التعليقات الساخرة أيضاً: "أعلنت حركة "6 جيجا" الاعتصام في ميدان جوجل حتى تنفيذ المطالب، تحت شعار: "آبلود.. داونلود سرعة فائقة الحدود، عيش.. حرية.. 10 ميجا هدية"، فيما قالت مصادر أخرى أن "حركة 6 ميجا" ترد: سنعتصم بميدان التحميل وشارع محمد أبلود حتى الاستجابة لمطالبها".

وشملت التعليقات أيضاً: "أعلنت جماعة "أنصار الميجا بايتس" أنه سيكون هناك فلاشات مفخخة وسلوك نت عريانة إذا لم تتحقق أهداف الثورة وخطوات تصعيدية لن يتوقعها أحد".