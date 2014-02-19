الحريري يلتقي السيسي والعربي خلال زيارته لمصر

التقى المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري وزير الدفاع، اليوم الأربعاء بالسيد سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق الذي يزور مصر حالياً.

وبحسب ما نشره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية على موقع التواصل "فيسبوك"، فقد تناول اللقاء العلاقات المصرية اللبنانية وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة.

ومن جانبه أعرب الحريري عن تهنئة الشعب اللبناني لمصر بنجاحها في المضي قدماً لتنفيذ خارطة المستقبل، مؤكداً على دور مصر كدولة محورية ورائدة في المنطقة وأحد الدعائم الهامة لحماية الأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط.

هذا وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، قد التقى الحريري صباح الأربعاء، حيث صرح العربي عقب اللقاء بأنه تم خلاله استعراض الوضع في لبنان ومجمل الأوضاع في المنطقة العربية، كما أنه قدم للحريري التهنئة بتشكيل الحكومة الجديدة وكذلك التعازي في ضحايا العمل الإرهابي الذى وقع ببيروت اليوم، بحسب ما أفاد مكتب قناة "العربية" بالقاهرة.

وكان الحريري قد وصل إلى القاهرة، مساء الثلاثاء، في زيارة لمصر تستغرق يومين، يلتقي خلالها المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والمشير السيسي، ووزير الخارجية نبيل فهمي.

وقال المكتب الإعلامي لزعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحريري استهل لقاءاته في مصر بلقاء المشير السيسي، في حضور أعضاء الوفد المرافق الذي ضم النائبين سمير الجسر وجمال الجراح والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري والمستشار الدكتور رضوان السيد والسيد نادر الحريري وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات.

ومن المتوقع أن يستقبل الرئيس المصري المؤقت الضيف اللبناني غداً الثلاثاء وذلك بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة.