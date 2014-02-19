تأجيل استئناف الدراسة بمدارس مصر وجامعاتها لـ8 مارس

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تأجيل استئناف الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين لتبدأ الثامن من مارس المقبل وذلك لاستكمال تأمين وإصلاح المنشآت والمدن الجامعية، بعد فصل دراسي شهد مواجهات بين الطلاب المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي والأمن.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن المجلس قرر "تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين على أن تبدأ يوم 8 مارس 2014"، بعدما كان مقرراً أن تستأنف في 22 فبراير الجاري بعد الإجازة نصف السنوية.

وأوضح البيان أن القرار يأتي "لحين استكمال المنظومة الأمنية المدنية، واستكمال رفع كفاءة المنشآت والمدن الجامعية التي أصابها الكثير من التلفيات من جراء أعمال الشغب من فئة ضالة من الطلاب"، في إشارة للطلاب المؤيدين لمرسي والذين دخلوا في صدامات عنيفة وقاتلة مع الأمن المصري عبر الفصل الدراسي الأول في عدد من الجامعات عبر البلاد.

وأضاف البيان أن القرار يأتي أيضاً "لاستكمال الضوابط القانونية لضمان استقرار الأمن والسلامة في المؤسسات التعليمية".

وخلفت تلك المصادمات أكثر من قتيل في صفوف الطلاب خاصة في جامعات القاهرة والأزهر والإسكندرية.

كما أدت لاحتراق عدد من المباني الدراسية في جامعة الأزهر التي كانت البؤرة الرئيسية لاحتجاجات الطلاب من أنصار الإخوان.

