ضبط 36 قطعة أثرية مسروقة في سيارة تاجر مخدرات

استعادت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر أمس الثلاثاء، 36 قطعة أثرية منها تمثال لأفروديت معبودة الجمال عند الرومان بعد مرور ثلاث سنوات على سرقتها من متحف إقليمي.

وتعرضت متاحف ومواقع ومخازن أثرية لاعتداء ونهب منذ "جمعة الغضب" في 28 يناير 2011 ذروة الاحتجاجات التي عجلت بخلع مبارك واستمرت الاعتداءات خلال حكم محمد مرسي. كما وبعد فض قوات الأمن اعتصام أنصار مرسي هاجم متشددون متحف ملوي في جنوب البلاد ودمروه.

وقال يوسف خليفة رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات الأثرية بوزارة الآثار في البيان إن اللصوص الذين اقتحموا متحف القنطرة شرق الواقعة على قناة السويس "في فترة الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير 2011" سرقوا 845 قطعة. وبعد استعادة 36 قطعة مؤخراً، بلغ إجمالي عدد القطع المستعادة 307 قطع.

وأضاف أن القطع التي استعيدت اليوم ضبطت "في سيارة تاجر مخدرات" بالقرب من العريش في شمال شبه جزيرة سيناء.

وقال إن القطع المضبوطة تضم تمثالا لأفروديت معبودة الجمال عند الرومان وقنينات للعطور ترجع لعصر الهكسوس وتماثيل أوشابتي وهي تماثيل جنائزية صغيرة كانت توضع مع المتوفى لتساعده في رحلته إلى العالم الآخر.



