فصل دراج والأستاذ المتورط في سحل ضابط بجامعة القاهرة

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، أن الجامعة قررت إنهاء خدمة الدكتور عمرو دراج وزير التعاون الدولي السابق في حكومة الدكتور هشام قنديل والأستاذ بكلية الهندسة، وذلك لانقطاعه عن العمل دون إذن منذ 26 ديسمبر 2013.

وبحسب ما ورد على "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية، قررت الجامعة أيضاً إنهاء خدمة الدكتور أحمد حسين الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب لتورطه في واقعة سحل ضابط شرطة في المهندسين، وكذلك لانقطاعه عن العمل بالجامعة دون إذن.

وأوضح نصار أن هذه القرارات جاءت وفقاً للمادة 117 من قانون تنظيم الجامعات، التي تنص على أحقية الجامعة في إنهاء عمل أعضاء هيئة التدريس الذين ينقطعون عن العمل لمدة شهر أو أكثر، لافتاً إلى تقديم أحد هذين الأستاذين طلب إجازة وقوبل بالرفض من الجامعة وانقطعا دون إذن.

هذا وأعلن نصار أنه قد تم فصل 150 طالباً من المدينة الجامعية، لارتكابهم أعمال عنف.

وأوضح نصار، في تصريحات صحافية أن كل طالب تم توقيع جزاء عليه في كليته تم فصله من المدينة الجامعية، وأن هؤلاء الطلاب المفصولين من بينهم طلاب فصلوا من الجامعة والمدينة و19 طالباً فصلوا من المدينة في أحداث العنف التي أثاروها في الفترة الماضية وقطعهم لطريق بين السرايات.

وتابع نصار، أن الطلاب الذين فصلوا من الجامعة، تم فصلهم لاشتراكهم في أحداث العنف التي تمت خلال الفصل الدراسي الأول وهى واقعة الاعتداء على الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وواقعة الاعتداء على أفراد الأمن الإداري، وباقي أحداث العنف التي شهدتها الجامعة.

وفي سياق متصل، ناقش مجلس عمداء كليات الجامعة آليات تفعيل المادة 184 المضافة لقانون تنظيم الجامعات والتي تسمح لرئيس الجامعة فصل الطالب الذي يقوم بأعمال تخريبية أو يتسبب في تعطيل العملية التعليمية، وهي المادة التي صدر قرار جمهوري بشأنها أمس الثلاثاء، وسيقوم كل عميد كلية بالإشراف على التحقيق مع الطالب وإرساله لرئيس الجامعة لاتخاذ القرار في تقدير الفصل حسب حجم الفعل الذي يرتكبه الطالب.

